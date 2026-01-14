Guasto in metropolitana a Milano | un tratto di una linea interrotto per circa un' ora

Martedì a Milano si è verificato un'interruzione temporanea sulla metropolitana M5, nella zona centrale della linea lilla. Un guasto tecnico ha causato la chiusura di un tratto, che è durato circa un'ora, influendo sulla circolazione dei mezzi pubblici nella zona. L'Azienda trasporti milanesi ha lavorato per ripristinare la normale operatività nel più breve tempo possibile.

