Guasto in metropolitana a Milano | un tratto di una linea interrotto per circa un' ora
Martedì a Milano si è verificato un'interruzione temporanea sulla metropolitana M5, nella zona centrale della linea lilla. Un guasto tecnico ha causato la chiusura di un tratto, che è durato circa un'ora, influendo sulla circolazione dei mezzi pubblici nella zona. L'Azienda trasporti milanesi ha lavorato per ripristinare la normale operatività nel più breve tempo possibile.
Un problema tecnico ha costretto l'Azienda trasporti milanesi ha chiudere un tratto della metropolitana M5 (lilla), nella tarda mattina di martedì, attorno al mezzogiorno. Più precisamente, la metro è stata sospesa tra le fermate Bignami e Ca' Granda.Guasto sulla metro lillaAtm aveva informato i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Disagi in metropolitana a Milano: una linea è stata interrotta per un guasto
Leggi anche: Milano, metropolitana M4 sospesa per un guasto: i treni ripartono dopo un’ora. M1 chiusa tra Palestro e Pasteur
Guasto su un treno della metropolitana di Milano: rallentamenti sulla linea verde M2 - Questa mattina un guasto sulla linea verde della M2 ha richiesto la chiusura del tratto compreso tra Stazione Centrale e Lambrate, coperto da bus sostitutivi. fanpage.it
Guasto dei tornelli sulla metropolitana di Milano, passeggeri in tilt per l’intera mattinata - Milano, 16 agosto 2025 – Si è risolto intorno alle 14 il malfunzionamento temporaneo ai tornelli delle stazioni della metropolitana che si è verificato questa mattina su tutte linee ad esclusione ... ilgiorno.it
Metro C, chiuse le fermate Mirti e Gardenie per guasto tecnico: bus sostitutivi fra Malatesta e Centoc facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.