guardiola si scaglia contro il var dopo la controversa decisione di semenyo

Pep Guardiola ha espresso critiche nei confronti del VAR dopo una decisione contestata nel match tra Manchester City e Newcastle United. L’allenatore spagnolo ha messo in discussione l’interpretazione delle regole da parte degli ufficiali e l’efficacia dell’intervento tecnologico, in seguito a una decisione che ha negato un gol ai Citizens. La vicenda riaccende il dibattito sull’utilizzo del VAR nel calcio e sulla sua affidabilità.

Notizia fresca giunta in redazione: Pep Guardiola ha messo in dubbio l’applicazione delle regole da parte del VAR e degli ufficiali in campo dopo che al Manchester City è stato negato un gol contro il Newcastle United. Antoine Semenyo, che aveva aperto le marcature per il City all’inizio del secondo tempo, pensava di aver raddoppiato il suo bottino con un tiro a segno da un calcio d’angolo. Tuttavia, dopo una lunga revisione del VAR, l’arbitro in campo Chris Kavanagh si è recato al monitor a bordo campo per chiamare una decisione di “fuorigioco soggettivo”. Alla fine si è ritenuto che Erling Haaland stesse interferendo con il gioco, bloccando Malick Thiaw, mentre era in posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

