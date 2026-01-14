Gru crolla su un treno passeggeri in Thailandia almeno 32 morti

Il 14 gennaio in Thailandia, una gru è crollata su un treno passeggeri, provocando almeno 32 decessi e numerosi feriti. L’incidente rappresenta un grave episodio di sicurezza, con le autorità locali che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause.

Il 14 gennaio una gru è crollata su un treno passeggeri in Thailandia, causando almeno 32 morti e decine di feriti, secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità locali.

