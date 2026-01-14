Gru crolla su un treno con 195 passeggeri | decine di morti e feriti in Thailandia

Un incidente ferroviario si è verificato nella provincia di Nakhon Ratchasima, in Thailandia, coinvolgendo un treno con circa 195 passeggeri. Al momento si registrano almeno 28 decessi e 64 feriti, alcuni in condizioni critiche. L’incidente ha causato una grave perdita di vite umane e danni significativi, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di interventi di emergenza.

Almeno 28 morti e 64 feriti, di cui alcuni in gravissime condizioni. È questo il bilancio, purtroppo provvisorio, del terribile incidente avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 14 gennaio, nella provincia di Nakhon Ratchasima, in Thailandia. Come confermato dal ministero della Salute.

