Groenlandia Trump rilancia | Ci serve nessun’altra opzione è accettabile e la Nato deve collaborare
L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia è tornato sotto i riflettori con le dichiarazioni di Donald Trump, che ha ribadito l’importanza strategica dell’isola e l’urgenza di una collaborazione NATO. Nel contesto, la Danimarca annuncia un rafforzamento della presenza militare, evidenziando come le questioni di difesa e alleanze internazionali siano al centro delle recenti discussioni sulla regione.
Il Guardian ha annunciato oggi che la Danimarca "rafforzerà" la sua presenza militare nell'isola dopo le critiche degli Usa sugli investimenti nella difesa del territorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Rubio scarica la vice di Maduro, Trump la minaccia: «Pagherà più di lui». E rilancia: «La Groenlandia? Ci serve per difesa» – La diretta
Leggi anche: La Groenlandia replica a Trump: «Non ci avrà mai, la Nato ci aiuti»
Trump insiste: «La Groenlandia ci serve per la difesa Usa»; Trump rilancia la Groenlandia: nuovo fronte di tensione tra USA e Europa; Trump rilancia la dottrina della forza su Venezuela, Groenlandia e Cuba; Trump rilancia su Groenlandia: scontro con Danimarca e Nato.
Groenlandia, gelo diplomatico tra Stati Uniti e Danimarca: Trump rilancia l’ipotesi del controllo USA sull’isola artica - Le dichiarazioni di Donald Trump sul controllo della Groenlandia riaccendono la tensione con la Danimarca: da Copenaghen e Nuuk un secco no a ogni ipotesi di annessione, mentre l’Artico torna al centr ... panorama.it
Donald Trump pronto ad acquistare la Groenlandia, offerta ai cittadini dell'isola e quanto costerebbe agli Usa - Trump rilancia l’idea di comprare la Groenlandia ipotizzando incentivi ai cittadini. virgilio.it
Trump rilancia sulla Groenlandia: «Essenziale per la difesa Usa» - Dopo l’operazione contro Maduro, il presidente americano apre un nuovo fronte strategico: crescono le tensioni con Danimarca e Artico ... cosenzachannel.it
Groenlandia, Trump minaccia l’Europa: “L’esercito è un’opzione”
#Groenlandia, oggi vertice dell'amministrazione Trump alla Casa Bianca per valutare la proposta danese che prevede nuove basi militari Usa sull’isola e più relazioni economiche. Per #Trump, se non la prendono gli Usa, se la prendono Russia o Cina. Il servi x.com
Geopop. . Perché Donald Trump vuole la Groenlandia E cosa c'è di così prezioso In questo episodio di GeopolitiX vedremo perché le risorse della Groenlandia contano tanto per gli Stati Uniti, approfondendo gli aspetti geografici, geologici e geopolitici di q facebook
