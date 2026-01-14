Groenlandia Trump rilancia | Ci serve nessun’altra opzione è accettabile e la Nato deve collaborare

L’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia è tornato sotto i riflettori con le dichiarazioni di Donald Trump, che ha ribadito l’importanza strategica dell’isola e l’urgenza di una collaborazione NATO. Nel contesto, la Danimarca annuncia un rafforzamento della presenza militare, evidenziando come le questioni di difesa e alleanze internazionali siano al centro delle recenti discussioni sulla regione.

Donald Trump pronto ad acquistare la Groenlandia, offerta ai cittadini dell'isola e quanto costerebbe agli Usa - Trump rilancia l’idea di comprare la Groenlandia ipotizzando incentivi ai cittadini. virgilio.it

Trump rilancia sulla Groenlandia: «Essenziale per la difesa Usa» - Dopo l’operazione contro Maduro, il presidente americano apre un nuovo fronte strategico: crescono le tensioni con Danimarca e Artico ... cosenzachannel.it

Groenlandia, Trump minaccia l’Europa: “L’esercito è un’opzione”

#Groenlandia, oggi vertice dell'amministrazione Trump alla Casa Bianca per valutare la proposta danese che prevede nuove basi militari Usa sull’isola e più relazioni economiche. Per #Trump, se non la prendono gli Usa, se la prendono Russia o Cina. Il servi x.com

Geopop. . Perché Donald Trump vuole la Groenlandia E cosa c'è di così prezioso In questo episodio di GeopolitiX vedremo perché le risorse della Groenlandia contano tanto per gli Stati Uniti, approfondendo gli aspetti geografici, geologici e geopolitici di q facebook

