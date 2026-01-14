Groenlandia tensione altissima tra Usa ed Europa | invio immediato di soldati da Germania Francia e Svezia Trump | Sarà nostra

La tensione tra Stati Uniti e Europa in Groenlandia si intensifica, con l'invio di soldati da Germania, Francia e Svezia. La disputa riguarda interessi strategici e risorse nella regione, in un contesto di crescente instabilità politica. Donald Trump ha dichiarato che la Groenlandia sarà “nostra”, accentuando l’importanza della questione. Questa situazione evidenzia come le dinamiche geopolitiche nel Polo Nord siano in rapido mutamento, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Il clima in Groenlandia non è mai stato così caldo. Almeno sul piano politico. I cinquanta minuti di confronto a Washington tra le delegazioni di Stati Uniti

