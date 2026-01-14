Groenlandia Svezia e Norvegia inviano militari L’indiscrezione della Bild sull’invio di soldati tedeschi

La Groenlandia, la Svezia e la Norvegia stanno inviando forze militari, secondo quanto riportato dalla testata tedesca “Bild”. L’annuncio si è inserito nel quadro di un vertice a Washington tra il vicepresidente americano Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia. La notizia evidenzia un possibile incremento della presenza militare nella regione artica, in un contesto di crescente attenzione strategica.

Si è concluso il vertice tra il vicepresidente americano Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia a Washington. Un incontro che, come riportano i media locali è durato 50 minuti, quindi “più del previsto”. Intanto, la Casa Bianca ha pubblicato sui social una vignetta con su scritto “Da quale parte vai, uomo groenlandese?”, in cui la popolazione locale è raffigurata come un branco di cani da slitta chiamato a scegliere il proprio futuro geopolitico. Da un lato, l’opzione statunitense, rappresentata da una Casa Bianca grande e illuminata, mentre dall’altro c’è il percorso verso Russia e Cina, regimi illiberali simboleggiato da fulmini e tempeste che squarciano un paesaggio oscuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Groenlandia, Svezia e Norvegia inviano militari. L’indiscrezione della “Bild” sull’invio di soldati tedeschi Leggi anche: Groenlandia, Germania e Svezia inviano militari. Il vertice alla Casa Bianca dura 50 minuti | Bannon: anche il Canada in gioco Leggi anche: Groenlandia, cosa si è deciso al vertice: Trump minaccia, i Paesi europei inviano soldati sull’isola La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Groenlandia, cosa si è deciso al vertice: Trump minaccia, i Paesi europei inviano soldati sull’isola - Il vicepresidente degli Stati Uniti ha incontrato i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia in un vertice tenutosi a Washington ... fanpage.it

La Casa Bianca: “da che parte vai, groenlandese?”. Norvegia, Svezia e Danimarca inviano militari - La Casa Bianca ha pubblicato una grafica, attraverso i propri profili social, rivolta alla popolazione della Groenlandia (raffigurata come cani da slitta). strettoweb.com

Germania, Francia, Svezia e Norvegia aumenteranno la propria presenza militare in Groenlandia - Nel giorno dell’atteso incontro tra le autorità groenlandesi, danesi e statunitensi a Washington sul futuro della Groenlandia, le forze armate danesi hanno fatto sapere che aumenteranno la propria pre ... ilpost.it

Germania, Francia, Svezia e Norvegia aumenteranno la propria presenza militare in Groenlandia x.com

Trump diventa un incubo per il Nord Europa: dopo la Groenlandia, nel mirino ci sarebbe la Svezia La Svezia potrebbe diventare una priorità per gli Stati Uniti dopo la Groenlandia a causa delle sue ricche riserve minerarie. L’avvertimento arriva dalla vicepremi facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.