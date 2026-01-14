Groenlandia scontro Usa-Europa | Trump rilancia Berlino pronta a inviare soldati

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso la discussione sulla Groenlandia, accentuando le tensioni tra Stati Uniti ed Europa. Berlino si prepara a inviare truppe, mentre il confronto si intensifica. Questa situazione evidenzia le sfide diplomatiche legate alla regione e le diverse posizioni delle principali potenze coinvolte.

Le parole di Donald Trump hanno segnato un nuovo punto di rottura nel confronto internazionale sulla Groenlandia, portando la tensione diplomatica a un livello ancora più alto. Alla vigilia e durante il vertice di Washington, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito senza ambiguità la posizione americana, rendendo evidente come il dossier artico sia ormai una priorità strategica per la Casa Bianca e un banco di prova nei rapporti con l’Europa. « Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale », ha scritto Trump sul suo social Truth, aggiungendo che « la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Stati Uniti ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

