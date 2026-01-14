Oggi alla Casa Bianca si tengono i colloqui tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, con il vicepresidente JD Vance. La discussione riguarda il futuro della Groenlandia, che sceglie di mantenere legami con la Danimarca. Tuttavia, gli indipendentisti groenlandesi esprimono dissenso, evidenziando divisioni e diverse prospettive sulla questione.

I colloqui di oggi alla Casa Bianca, con i ministri degli Esteri di Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia riuniti insieme al vicepresidente JD Vance, si aprono in un clima carico di tensione ma anche di aspettative concrete. È il vertice più delicato delle ultime settimane sul dossier groenlandese, un appuntamento richiesto esplicitamente da Copenaghen per «poterci sedere nella stessa stanza, guardarci negli occhi e parlarne faccia a faccia», come ha spiegato il ministro danese Lars Løkke Rasmussen. Sul tavolo non c’è un passaggio di sovranità, bensì il nodo politico e strategico di una regione tornata centrale negli equilibri dell’Artico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Groenlandia, oggi i colloqui con Washington: “Scegliamo la Danimarca”. Ma gli indipendentisti non sono d’accordo

Leggi anche: Groenlandia: Trump lavora a un accordo che escluda la Danimarca. Irritati i leader europei. Ma Starmer non attacca gli Usa

Leggi anche: Groenlandia, il premier: “Tra Danimarca e Stati Uniti scegliamo la prima”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Germania a Washington: Iran, Groenlandia e terre rare al centro dei colloqui con gli Usa; Oggi a Washington i colloqui sulla Groenlandia, Copenhagen e Nuuk: “L'isola non è in vendita”; Groenlandia, Nato: «Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump; Il premier della Groenlandia: Scegliamo la Danimarca. Trump: Non so chi sia, un problema per lui - Trump: Non so chi sia il premier della Groenlandia, peggio per lui.

Groenlandia, oggi il vertice alla Casa Bianca: partecipa anche Vance - Accanto al segretario di Stato Usa, Marco Rubio, anche il vicepresidente statunitense partecipa ai delicati colloqui di Washington con la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e l'omolog ... tg24.sky.it