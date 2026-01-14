Groenlandia oggi i colloqui con Washington | Scegliamo la Danimarca Ma gli indipendentisti non sono d’accordo
Oggi alla Casa Bianca si tengono i colloqui tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, con il vicepresidente JD Vance. La discussione riguarda il futuro della Groenlandia, che sceglie di mantenere legami con la Danimarca. Tuttavia, gli indipendentisti groenlandesi esprimono dissenso, evidenziando divisioni e diverse prospettive sulla questione.
I colloqui di oggi alla Casa Bianca, con i ministri degli Esteri di Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia riuniti insieme al vicepresidente JD Vance, si aprono in un clima carico di tensione ma anche di aspettative concrete. È il vertice più delicato delle ultime settimane sul dossier groenlandese, un appuntamento richiesto esplicitamente da Copenaghen per «poterci sedere nella stessa stanza, guardarci negli occhi e parlarne faccia a faccia», come ha spiegato il ministro danese Lars Løkke Rasmussen. Sul tavolo non c’è un passaggio di sovranità, bensì il nodo politico e strategico di una regione tornata centrale negli equilibri dell’Artico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Groenlandia: Trump lavora a un accordo che escluda la Danimarca. Irritati i leader europei. Ma Starmer non attacca gli Usa
Leggi anche: Groenlandia, il premier: “Tra Danimarca e Stati Uniti scegliamo la prima”
Germania a Washington: Iran, Groenlandia e terre rare al centro dei colloqui con gli Usa; Oggi a Washington i colloqui sulla Groenlandia, Copenhagen e Nuuk: “L'isola non è in vendita”; Groenlandia, Nato: «Minaccia nell’Artico cresce». Le contromisure che l’Europa studia per fermare Trump; Il premier della Groenlandia: Scegliamo la Danimarca. Trump: Non so chi sia, un problema per lui - Trump: Non so chi sia il premier della Groenlandia, peggio per lui.
Groenlandia, oggi il vertice alla Casa Bianca: partecipa anche Vance - Accanto al segretario di Stato Usa, Marco Rubio, anche il vicepresidente statunitense partecipa ai delicati colloqui di Washington con la ministra degli Esteri groenlandese Vivian Motzfeldt e l'omolog ... tg24.sky.it
La Danimarca sfida gli Usa: "Rafforzeremo la presenza militare in Groenlandia". Vertice alla Casa Bianca con Vance - Mentre le tensioni con gli Usa si fanno sempre più intense, la Danimarca ha annunciato che "rafforzerà" la sua presenza militare in Groenlandia dopo ... affaritaliani.it
Groendlandia, oggi la partita importante a Washington. La premier danese: "Non è in vendita" - L'incontro tra il segretario di Stato Rubio e il vice Usa Vance con i ministri degli Esteri di Groenlandia e Danimarca ... tg.la7.it
Groenlandia, Minniti: Con operazione militare USA sarebbe la fine della NATO
Tg2. . Oggi i ministri degli esteri di #Groenlandia e #Danimarca saranno a #Washington. Ieri il messaggio chiaro dei premier: "La Groenlandia non è in vendita" facebook
“Scelgo la Danimarca, scelgo l’Europa”. (Il premier della Groenlandia, con la premier danese, oggi) x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.