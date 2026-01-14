Groenlandia le news | incontro a Washington Usa-Danimarca tra minacce e manovre militari Trump | la vogliamo

Il 14 gennaio 2026, alle 16.30, si terrà a Washington un incontro tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. La riunione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti e manovre militari nella regione, mentre le parti discutono le future strategie e relazioni. Un momento di approfondimento importante per comprendere le dinamiche geopolitiche in atto nella zona artica.

Roma, 14 gennaio 2026 – Incontro ad alto livello alle 16.30 tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia. Il summit è stato spostato dalla Casa Bianca al vicino Eisenhower Building, che ospita gli uffici cerimoniali del vicepresidente Jd Vance. Prenderanno parte all'incontro il segretario di Stato americano Marco Rubio, il ministro degli Esteri della Danimarca Lars Lokke Rasmussen e l'omologa groenlandese Vivian Motzfeldt. Il presidente Donald Trump non sembra disposo a compromessi: "La Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Stati Uniti. Qualunque cosa al di sotto di questo sarebbe inaccettabile".

Groenlandia, la Danimarca sfida gli USA: “Rafforzeremo presenza militare” - La Danimarca ha annunciato di voler rafforzare la propria presenza militare col fine di dare sostegno alla Groenlandia. newsmondo.it

Groendlandia, oggi la partita importante a Washington. La premier danese: "Non è in vendita" - L'incontro tra il segretario di Stato Rubio e il vice Usa Vance con i ministri degli Esteri di Groenlandia e Danimarca ... tg.la7.it

NEWS Groenlandia, deputato repubblicano presenta disegno di legge per annessione a Usa. Un disegno di legge per annettere la Groenlandia e trasformarla nel 51mo stato degli Usa. #Groenlandia #Usa #Annessione #Disegno #Legge facebook

#TG2000 - #Groenlandia contesa. #Trump: “La compro”. Ue: “È della #Danimarca” #12gennaio #Greenland #Rubio #StatiUniti #esteri #news #Tv2000 @tg2000it x.com

