Groenlandia | la cartina dei ‘tesori’ e la sua storia in breve Perché è importante

La Groenlandia, vasta isola nel cuore dell'Artico, riveste un ruolo strategico e geopolitico di crescente importanza. La sua posizione e le risorse naturali hanno attirato l'attenzione di diverse nazioni, portando a tensioni internazionali. In questa breve introduzione si esplorerà la sua storia e il significato di questa regione, evidenziando i motivi per cui è diventata un elemento chiave nel panorama globale.

Roma, 14 gennaio 2025 – La Groenlandia è diventata il centro di una tesa disputa geopolitica internazionale, innescata dalle rinnovate pressioni degli Stati Uniti per acquisirne il controllo o il territorio. Si tratta di una storia che parte da lontano, risale addirittura ai tempi di Truman che, dopo la Seconda guerra mondiale, mise sul piatto l'equivalente degli attuali 1,6 miliardi di euro per acquistarla. Ma l'operazione non andò in porto. Colonizzata dalla Danimarca 300 anni fa, fu integrata nel Regno di Danimarca nel 1953. Durante la seconda guerra mondiale, quando la Danimarca fu occupata dalla Germania, la Groenlandia passò sotto la protezione degli Stati Uniti e fu restituita alla Danimarca alla fine della guerra. L'America vuole la Groenlandia e Donald J. Trump, come sempre imperterrito e deciso, sta cercando di ottenere l'ambito territorio. Nella cartina indicata dalla freccia l'immensa Groenlandia. Per farvi capire quanto è grande servono 81 Sicilia per raggiungere l' facebook Bisognerà spiegare a Trump la proiezione di Mercatore. E' per colpa di quella che vuole prendersi Groenlandia e Canada. x.com

