Groenlandia | Germania pronta a inviare i primi soldati

La Germania si prepara a inviare i primi soldati in Groenlandia nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Bild, che cita fonti in Germania e Scandinavia. Questa operazione si inserisce in un contesto di rafforzamento della presenza militare e di cooperazione internazionale nell’area, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

La Germania sarebbe pronta a inviare già nei prossimi giorni i primi soldati in Groenlandia. Lo scrive Bild, citando diverse fonti in Germania e in Scandinavia. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe inizialmente di un piccolo contingente preliminare della Bundeswehr. Un portavoce del ministero della Difesa tedesco si è limitato a dichiarare di non poter né confermare né smentire. Sempre secondo Bild, il primo gruppo potrebbe partire già giovedì. Da ambienti del governo federale e del Bundestag emerge che si tratterebbe di una missione esplorativa. L'iniziativa arriverebbe dopo l'annuncio di Copenaghen di un rafforzamento significativo della propria presenza militare sull'isola e mentre anche altri partner europei della Nato si preparano a fare altrettanto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Groenlandia: Germania pronta a inviare i primi soldati Leggi anche: Francia pronta a inviare 7.000 soldati in Ucraina nel 2026 Leggi anche: “Francia pronta a inviare 2000 soldati in Ucraina”, l’allarme dell’intelligence russa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Groenlandia, Regno Unito pronto a mandare i propri soldati. Si muove anche la Germania; Groenlandia, l'Inghilterra è pronta a inviare militari; Groenlandia, Londra pronta a inviare soldati, navi da guerra e aerei «per proteggerla da Russia e Cina»: il piano con l'Ue; Media, Gb in trattativa con alleati Ue per inviare militari in Groenlandia. Groenlandia: Germania pronta a inviare i primi soldati - La Germania sarebbe pronta a inviare già nei prossimi giorni i primi soldati in Groenlandia. iltempo.it

Bild, la Germania invia i primi soldati in Groenlandia - La Germania invierà i primi soldati della Bundeswehr in Groenlandia già questa settimana. notizie.tiscali.it

Groenlandia, l'Inghilterra è pronta a inviare militari - La Gran Bretagna è pronta a mandare i suoi soldati in Groenlandia e ne sta discutendo con altri paesi membri della Nato, come Germania e Francia, che potrebbero far parte ... ilmessaggero.it

Scontro sulla Groenlandia: l'Europa avverte Trump. Usa pronti a scavalcare la Danimarca.

Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno riaperto interrogativi sulla solidità della Nato e sulle conseguenze di una sua eventuale crisi. Tra queste, una delle più sensibili: la garanzia nucleare degli Stati Uniti nei confronti della Germania. Se l’ facebook

Germania a Washington: focus su Iran, Groenlandia e terre rare x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.