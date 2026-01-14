Groenlandia 50 minuti di vertice L' assurdo post della Casa Bianca La Svezia invia militari | Bannon | anche il Canada in gioco
Un vertice durato 50 minuti alla Casa Bianca ha riunito il vicepresidente Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Tra le discussioni, l'invio di militari svedesi e le considerazioni sul coinvolgimento del Canada, sollevando questioni di sicurezza e geopolitica nella regione artica.
E' durato 50 minuti l'incontro alla Casa BIanca tra il vicepresidente Usa Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca Lars Loekke Rasmussene e della Groenlandia Vivian Motzfeldt. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Groenlandia, 50 minuti di vertice alla Casa Bianca. La Svezia invia militari | Bannon: 'L'Artico entrerà in gioco, come il Canada'
Leggi anche: Svezia invia militari in Groenlandia
Trump insiste: 'La Groenlandia ci serve'. Copenaghen rafforzerà la presenza militare. Finito il vertice a Washington - Von der Leyen: 'La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato' (ANSA) ... ansa.it
“L’Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando per circa 40 minuti con i reporter a bordo dell’Air Force One facebook
Donald Trump ha ribadito la sua volontà di acquisire la Groenlandia. Parlando con i giornalisti a margine del suo incontro con le compagnie petrolifere ha detto: “Se non prendiamo la Groenlandia noi, ci ritroveremo la Russia o Cina come vicini di casa, e ques x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.