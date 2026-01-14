Groenlandia 50 minuti di vertice L' assurdo post della Casa Bianca La Svezia invia militari | Bannon | anche il Canada in gioco 

Da xml2.corriere.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vertice durato 50 minuti alla Casa Bianca ha riunito il vicepresidente Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Tra le discussioni, l'invio di militari svedesi e le considerazioni sul coinvolgimento del Canada, sollevando questioni di sicurezza e geopolitica nella regione artica.

E' durato 50 minuti l'incontro alla Casa BIanca tra il vicepresidente Usa Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca  Lars Loekke Rasmussene e della Groenlandia Vivian Motzfeldt. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

groenlandia 50 minuti di vertice l assurdo post della casa bianca la svezia invia militari 160bannon anche il canada in gioco160

© Xml2.corriere.it - Groenlandia, 50 minuti di vertice. L'assurdo post della Casa Bianca. La Svezia invia militari | Bannon: anche il Canada in gioco 

Leggi anche: Groenlandia, 50 minuti di vertice alla Casa Bianca. La Svezia invia militari | Bannon: 'L'Artico entrerà in gioco, come il Canada'

Leggi anche: Svezia invia militari in Groenlandia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

groenlandia 50 minuti verticeTrump insiste: 'La Groenlandia ci serve'. Copenaghen rafforzerà la presenza militare. Finito il vertice a Washington - Von der Leyen: 'La Groenlandia appartiene al suo popolo ed è nella Nato' (ANSA) ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.