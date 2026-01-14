Groenlandia 50 minuti di vertice L' assurdo post della Casa Bianca La Svezia invia militari | Bannon | anche il Canada in gioco

Un vertice durato 50 minuti alla Casa Bianca ha riunito il vicepresidente Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, Vivian Motzfeldt. Tra le discussioni, l'invio di militari svedesi e le considerazioni sul coinvolgimento del Canada, sollevando questioni di sicurezza e geopolitica nella regione artica.

“L’Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando per circa 40 minuti con i reporter a bordo dell’Air Force One facebook

Donald Trump ha ribadito la sua volontà di acquisire la Groenlandia. Parlando con i giornalisti a margine del suo incontro con le compagnie petrolifere ha detto: “Se non prendiamo la Groenlandia noi, ci ritroveremo la Russia o Cina come vicini di casa, e ques x.com

