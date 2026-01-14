Green Pass Draghi nega aumento dei contagi | Italiani possono continuare a divertirsi misura che dà serenità - VIDEO

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dichiarato che non vi è un aumento dei contagi e che il Green Pass rappresenta una garanzia di sicurezza, permettendo agli italiani di incontrarsi con tranquillità. Con il nuovo decreto, si evidenzia l'importanza di norme che favoriscano la socialità responsabile, mantenendo un equilibrio tra libertà e prevenzione. La misura mira a garantire serenità nelle attività quotidiane senza compromettere la salute pubblica.

