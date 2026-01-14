Grazie a una vernice che mangia gli inquinanti nel liceo monzese l' aria è tra le migliori d' Italia
Al liceo di Monza è stata applicata una vernice innovativa in grado di assorbire gli inquinanti presenti nell’aria. Attivata dalla luce, questa tecnologia elimina fino a 107 chili di sostanze nocive in un anno, equivalenti alla piantumazione di oltre 250 alberi. Un esempio di come l’uso di materiali sostenibili possa migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici e contribuire alla salute pubblica.
Una speciale vernice che, attivata dalla luce, in un anno elimina ben 107 chili di inquinanti, tanto quanto si otterrebbe piantando oltre 250 alberi. È un vero e proprio bosco "invisibile" quello che caratterizza l'istituto Dehon di Monza, tra i primi in Italia ad aver investito concretamente nel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
