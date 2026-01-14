C’era una volta una formazione del Modena che ancora oggi, tra i tifosi più anziani, viene ricordata con affetto e nostalgia. Ricordo di un grande uomo e di un ottimo giocatore, simbolo di un passato importante per la società. Questa squadra rappresenta un capitolo significativo nella storia del club, testimonianza di momenti di valore e passione condivisa nel tempo.

C’era una volta una formazione del Modena che viene ancora oggi, da quei tifosi che cominciano a fare i conti con l’anagrafe, recitata come una filastrocca. Tani, Mei, Matricciani. Da oggi a quell’undici mancherà un pezzo importante. E’ scomparso infatti ieri nella sua Bologna, all’età di 82 anni, Renzo Ragonesi, un uomo e un calciatore che ha lasciato il segno nella storia della società canarina. Sessantatre presenze e due reti tra il 1974 e il 1976 in due stagioni che segnarono prima il ritorno in serie B con alla guida Galbiati, poi una salvezza sicura tra i cadetti l’anno dopo con in panchina Mario Caciagli, il toscanaccio del famoso ‘fieno in cascina’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Grande uomo e ottimo giocatore"

