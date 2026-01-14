Grande uomo e ottimo giocatore

Da ilrestodelcarlino.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C’era una volta una formazione del Modena che ancora oggi, tra i tifosi più anziani, viene ricordata con affetto e nostalgia. Ricordo di un grande uomo e di un ottimo giocatore, simbolo di un passato importante per la società. Questa squadra rappresenta un capitolo significativo nella storia del club, testimonianza di momenti di valore e passione condivisa nel tempo.

C’era una volta una formazione del Modena che viene ancora oggi, da quei tifosi che cominciano a fare i conti con l’anagrafe, recitata come una filastrocca. Tani, Mei, Matricciani. Da oggi a quell’undici mancherà un pezzo importante. E’ scomparso infatti ieri nella sua Bologna, all’età di 82 anni, Renzo Ragonesi, un uomo e un calciatore che ha lasciato il segno nella storia della società canarina. Sessantatre presenze e due reti tra il 1974 e il 1976 in due stagioni che segnarono prima il ritorno in serie B con alla guida Galbiati, poi una salvezza sicura tra i cadetti l’anno dopo con in panchina Mario Caciagli, il toscanaccio del famoso ‘fieno in cascina’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

grande uomo e ottimo giocatore

© Ilrestodelcarlino.it - "Grande uomo e ottimo giocatore"

Leggi anche: McTominay: uomo grande, soprattutto giocatore vero. Porta in campo una virtù dimenticata, la concretezza

Leggi anche: Conte a Dazn: «Inter venuta qui per ammazzarci, la loro rosa fuori portata. Marotta non intervenga! Lautaro? Ottimo giocatore, ma dal punto di vista umano…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Grande uomo e ottimo giocatore; Tre anni fa se ne andava Gianluca Vialli, un grande calciatore e un grande uomo. Lo ricordiamo con le foto della cena in piazza Marconi per il progetto #Thisability; A San Siro evitato il «trappolone», McTominay rimonta due volte l'Inter e il Napoli resta in corsa; Trent Frederic dà energia agli Oilers per una vittoria rimonta.

Huijsen al Real, Ancelotti: "Grande giocatore, ottimo acquisto. Si punta sempre al massimo" - L'allenatore italiano di 65 anni, prossimo ad accomodarsi sulla panchina del Brasile per sua stessa ... tuttomercatoweb.com

GRANDE UOMO CRISTIAN CHIVU, SENTI COSA DICE!

Video GRANDE UOMO CRISTIAN CHIVU, SENTI COSA DICE!

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.