Gran Ballo delle Luci d’Artista | Balnea Aps e il Contrapasso ringraziano l' assessore De Roberto

Da salernotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Associazioni Nuova Gioventù Balnea APS e Il Contrapasso esprimono la loro gratitudine all’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, per aver facilitato la partecipazione dei soci al Gran Ballo delle Luci d’Artista, tenutosi nel Salone dei Marmi. Un ringraziamento che sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per promuovere eventi culturali e sociali nella città.

