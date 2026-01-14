Golf a Dubai nel ricordo di Emanuele Galeppini e Crans Montana

Il Dubai Invitational, parte del DP World Tour, si svolge negli Emirati Arabi Uniti, ricordando Emanuele Galeppini e tutte le vittime di Crans-Montana. Un evento che unisce sport e memoria, sottolineando l’importanza del rispetto e della solidarietà nel mondo del golf. La competizione rappresenta anche un’occasione per celebrare i valori di sportività e unità, in un contesto internazionale e rispettoso.

Roma, 14 gen. (askanews) – Il DP World Tour, con il Dubai Invitational, riparte dagli Emirati Arabi e lo fa nel ricordo del giovane golfista italiano Emanuele Galeppini e di tutte le vittime della tragedia di Crans-Montana. Il sesto evento stagionale del circuito europeo – iniziato con anticipo sull'anno solare – si giocherà dal 15 al 18 gennaio al Dubai Creek Resort, il circolo nel quale il 29 marzo del 2025 Emanuele Galeppini vinse l'Omega Dubai Creek Amateur Open, segnalandosi come uno dei talenti emergenti del panorama golfistico internazionale. Un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana – Nel corso del primo round del Dubai Invitational verrà osservato un minuto di silenzio alle 13:30 (ora locale).

