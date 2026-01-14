Golden Globe 2026 | le pagelle dei beauty look delle star

Ecco le valutazioni dei beauty look delle star al Golden Globe 2026. Tra rossetti intensi, capelli mossi e voluminosi, e un tocco di old Hollywood, gli outfit di questa edizione hanno mostrato attenzione ai dettagli e stile. Di seguito, analizziamo le scelte di make-up e hairstyling più rappresentative, offrendo un quadro completo delle tendenze di bellezza che hanno caratterizzato il red carpet.

Rossetti vistosi, capelli mossi e voluminosi, l'immancabile blush luminoso e inevitabili rimandi alla old Hollywood, sono stati alcuni dei dettagli dei beauty look del secondo red carpet dell'anno, dall'alto tasso glamour. Qui sotto le nostre pagelle allo stile delle star che anche voi potete votare.

