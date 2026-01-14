Global Teacher Prize 2026 un docente di sostegno foggiano tra i 10 finalisti al mondo | è l’unico italiano in gara
Alfonso Filippone, docente di sostegno a Foggia, rappresenta l’Italia tra i dieci finalisti del Global Teacher Prize 2026. Questa candidatura testimonia l’impegno e la dedizione nel campo dell’educazione, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel supporto agli studenti. La selezione evidenzia l’importanza di professionisti dedicati e competenti nel settore scolastico, contribuendo a migliorare l’esperienza educativa a livello globale.
Alfonso Filippone, docente di sostegno a Foggia, è l'unico italiano tra i 10 finalisti mondiali del Global Teacher Prize 2026. Il vincitore del premio internazionale sarà annunciato a Dubai il prossimo febbraio, coronando un percorso iniziato tra oltre 5.000 candidature globali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
"E' una situazione piuttosto surreale, sono contento per i miei alunni, per la scuola, per l'università.
Gabelli di Foggia, è stato selezionato tra i dieci finalisti del prestigioso Global Teacher Prize, emergendo da una rosa di
Un insegnante di Foggia tra i finalisti del Global Teacher Prize 2026 - Un insegnante di Foggia entra nella rosa dei dieci finalisti del Global Teacher Prize 2026, considerato il “Nobel” dell’insegnamento. immediato.net
Foggia, il prof di sostegno Alfonso Filippone è tra i 10 finalisti del Global Teacher Prize: orgoglio pugliese x.com
