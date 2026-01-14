Gli ustionati al Niguarda Ore decisive per due ragazzi | Sono ancora molto gravi

Sono ore cruciali per due giovani ricoverati in terapia intensiva al Niguarda, tra i dodici ustionati sopravvissuti all’incendio di Crans-Montana. Attualmente sono i pazienti più gravi tra coloro che sono stati trasferiti con un ponte aereo tra gli ospedali svizzeri e il centro milanese. La loro condizione resta sotto stretta osservazione, mentre i medici monitorano attentamente l’evolversi della situazione.

Sono ore "decisive" per due ragazzini ricoverati in terapia intensiva al Niguarda, i due al momento più gravi tra i dodici ustionati sopravvissuti all’ incendio di Crans-Montana che sono stati rimpatriati con un ponte aereo tra gli ospedali svizzeri e il centro specializzato milanese. L’ha detto ieri mattina l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, a margine di un Consiglio regionale che si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime del Constellation, sei ragazzini italiani ai quali "hanno spezzato la vita", ha detto il governatore Attilio Fontana al Pirellone, tre chilometri in linea d’aria dal centro ustioni del Niguarda dove tre feriti stanno meglio ma nove adolescenti lottano per continuare a vivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

