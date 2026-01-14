Gli italiani odiano la Tari | è la tassa più contestata ha superato Irpef e Imu

La Tari rappresenta oggi la tassa più contestata dagli italiani, superando Irpef e Imu in termini di malcontento. Questa imposta, applicata sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, spesso genera discussioni e insoddisfazione tra cittadini e imprese. Comprendere le motivazioni e le modalità di calcolo può contribuire a una visione più chiara di un tema che, ancora oggi, suscita molte domande e opinioni diverse.

