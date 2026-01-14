Gli italiani odiano la Tari | è la tassa più contestata ha superato Irpef e Imu
La Tari rappresenta oggi la tassa più contestata dagli italiani, superando Irpef e Imu in termini di malcontento. Questa imposta, applicata sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, spesso genera discussioni e insoddisfazione tra cittadini e imprese. Comprendere le motivazioni e le modalità di calcolo può contribuire a una visione più chiara di un tema che, ancora oggi, suscita molte domande e opinioni diverse.
"Le tasse sono bellissime", diceva nel lontano 2007 l'allora ministro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa. Alle sue parole seguirono polemiche infuocate e oggi, a distanza di quasi 20 anni, le tasse continuano a essere una delle note più dolenti per gli italiani. Ma alcune sono più odiate di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: “Tari, mazzata per gli italiani”. La tassa è sempre più cara: chi paga di più e perché
Leggi anche: Imu, arriva l’esenzione per gli italiani all’estero e la Tari dimezza: chi può ottenere gli sconti
Gli italiani odiano la Tari: è la tassa più contestata, ha superato Irpef e Imu - Il volume dei ricorsi su Irpef e Imu, storicamente le tasse più contestate, è rimasto più o meno stabile: nel 2025 l'Irpef ha registrato 23. today.it
Anni fa, ho scritto un libro, "Italiani che odiano l’italiano", che andò molto bene (più di 4mila copie vendute) e che prendeva in giro l’(ab)uso che gli italiani, a partire dai politici, fanno dell’inglese. Con il passare del tempo, ho appurato che il fenomeno è peggior facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.