Gli autori di Squid Game tornano su Netflix con un k-drama sul gioco d’azzardo
Gli autori di Squid Game tornano su Netflix con un nuovo k-drama incentrato sul gioco d’azzardo. La produzione di The Dealer, sviluppata in collaborazione con Firstman Studio, rafforza l’impegno della piattaforma nel settore audiovisivo coreano. Questo progetto si inserisce nella strategia di Netflix di offrire contenuti originali e di qualità, continuando a espandere la propria offerta nel mercato internazionale.
(Adnkronos) –. Netflix consolida il proprio legame con l'industria audiovisiva coreana annunciando l'avvio della produzione di The Dealer, un nuovo progetto che vede il coinvolgimento diretto di Firstman Studio. La serie si avvale della supervisione di Hwang Dong-hyuk, già regista di Squid Game, e segna l'esordio alla regia di Choi Young-hwan, nome noto nel panorama . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Netflix ha il suo nuovo Squid Game? Arriva The Dealer, la serie di Hwang Dong-hyuk sul gioco d'azzardo
Leggi anche: Manga adattamento di netflix supera squid game con punteggio perfetto su rotten tomatoes
Napoli-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Trump risponde al contestatore, insulto e dito medio.
Gli autori di Squid Game tornano su Netflix con un k-drama sul gioco d'azzardo - Il colosso dello streaming conferma la produzione di una nuova serie crime, affidando la regia a Choi Young- adnkronos.com
Il creatore di Squid Game sta per tornare su Netflix - hyuk, creatore della serie Squid Game, è pronto a tornare su Netflix con una nuova produzione televisiva. serial.everyeye.it
Vi manca Squid Game? Allora sarete contenti di scoprire questa novità appena annunciata - Dopo il fenomeno globale che ha cambiato la storia di Netflix, Squid Game, Hwang Dong- bestmovie.it
Riassortimento Sud Pesca Totanara DTD Ballistic Zebra Totanara DTD Projectile Full Color Totanara DTD Barbone Canna Sele Sky Eging Canna Alcedo Advanced Squid Hunter Retino Galleggiante Sele Stonfo Filo Elastico Montatura Sugoi Tako Squid Port facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.