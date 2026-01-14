Gli Australian Open non si vedono in tv | ecco come seguire in streaming il primo Slam dell’anno

Gli Australian Open 2026 rappresentano il primo grande appuntamento tennistico dell’anno. Se desideri seguire le partite in streaming, è importante conoscere le opzioni disponibili, poiché la trasmissione in tv potrebbe non essere sempre accessibile. In questa guida troverai le modalità più affidabili e legali per seguire il torneo e rimanere aggiornato sulle performance di Jannik Sinner e degli altri protagonisti.

La nuova stagione del tennis entra nel vivo con il primo Slam dell'anno, l' Australian Open 2026. Tra i protagonisti ovviamente Jannik Sinner, bicampione in carica, chiamato all'ennesima sfida contro il numero uno Carlos Alcaraz. Ma c'è grande attesa anche attorno a Lorenzo Musetti, fresco di nuovo best ranking con la posizione numero 5 raggiunta dopo la finale a Hong Kong: potenzialmente il carrarino potrebbe puntare perfino al terzo posto mondiale, superando Alexander Zverev e Novak Djokovic, altri due che però cercano gloria in Australia. In Italia, però, non sarà possibile seguire lo spettacolo degli Australian Open in tv, né in chiaro né sul satellite.

Australian Open al via: dove vedere il primo Slam della stagione in tv e streaming - Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio, fino alla finale maschile del 1° febbraio, l’Australian Open è tutto su HBO Max, discovery+ e sui canali ... adnkronos.com

Gli Australian Open 2026 non si vedranno in tv! Le due soluzioni per lo streaming - C'è una situazione del tutto particolare pronta a verificarsi in tema di copertura televisiva degli Australian Open. oasport.it

Allarme #Djokovic, ferma l'allenamento prima degli #AustralianOpen: cosa è successo x.com

Jordan Smith ha preso parte al 1 Point Slam dell’Australian Open 2026 come campione statale del New South Wales Cresciuto in una famiglia da sempre legata al tennis, è figlio di Neil e Michelle, gestori da oltre trent’anni della Castle Hill Academy vicino S facebook

