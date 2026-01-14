Giustizia | il Tar dice no alla sospensione urgente della delibera sulla data del referendum

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione urgente della delibera del Cdm che ha stabilito le date del referendum sulla giustizia, fissate per il 22 e 23 marzo 2026. La decisione arriva all’indomani della firma del Presidente della Repubblica sul decreto presidenziale, che ha confermato le date entro i termini di legge. La vicenda riguarda le procedure e le tempistiche stabilite per il referendum previsto.

All’indomani della firma da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del dpr sulla data del referendum sulla giustizia, che Il Cdm ha fissato al 22 e 23 marzo, nel rispetto dei termini di legge che richiedevano l’individuazione delle date entro e non oltre il 17 gennaio, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decreto cautelare monocratico, ha r espinto la richiesta del ‘Comitato promotore della raccolta di firme popolare per il Referendum sulla Giustizia’ per ottenere la sospensione cautelare urgente della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio e del dpr conseguente con cui è stata fissata, per i giorni 22 e 23 marzo 2026, la data di celebrazione del Referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giustizia: il Tar dice no alla sospensione urgente della delibera sulla data del referendum Leggi anche: Tar dice no alla sospensiva urgente sulla data Leggi anche: Referendum giustizia: il Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del voto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ricorso al Tar su data referendum Giustizia, comitato per il No: Governo disprezza volontà popolare; Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024). Introduzione; Tariffe trasmissione, no del Tar all’azienda di San Marino; Referendum giustizia, voto 22-23 marzo. Comitati per il no: via ai ricorsi. Referendum giustizia: il Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del voto - Il tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha accolto il ricroso del comitato che chiedeva la sospensione cautelare del decreto di indizione del voto per il prossimo 22 e 23 marzo firmato ier ... ilfoglio.it

Ricorso al Tar su data referendum Giustizia, comitato per il No: “Governo disprezza volontà popolare” - Dopo il ricorso depositato al Tar del Lazio, il portavoce del comitato firme per il No, Carlo Guglielmi, dice di ritenere "incomprensibile" la ... fanpage.it

Tar dice no alla sospensiva urgente sulla data - Niente stop cautelare sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è stata fissata per il 22 e 23 marzo i giorni per votare sulla riforma della giustizia ... msn.com

Vota No, lo dice Allah. Così gli amici di #Hannoun fanno campagna sulla #giustizia Ora un repulisti. La sfida della sicurezza in due mosse #Trump agli iraniani: "L’aiuto sta arrivando" Ecco la nostra prima pagina Buongiorno #14gennaio #iltempoq facebook

La presidente del Consiglio Meloni dice la verità: sulla riforma della giustizia il governo ha fatto quello che aveva scritto nel suo programma elettorale. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.