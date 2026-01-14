Giuricin | Riformare il settore ncc potrebbe creare 40 mila posti di lavoro e generare 2,4 miliardi in più

Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell’Università Milano Bicocca e portavoce di Muoviti Italia, analizza le potenziali opportunità di riforma del settore Ncc. Secondo Giuricin, una revisione delle normative potrebbe creare circa 40.000 nuovi posti di lavoro e generare un incremento di 2,4 miliardi di euro. La sua analisi si inserisce nel contesto delle recenti proteste dei tassisti e delle sfide del settore della mobilità.

La legge di riforma del settore #taxi e #NCC arriva in Parlamento. Una legge da parte della maggioranza, tra le altre xoae. E cosa fanno i tassisti Uno sciopero preventivo contro la discussione. Non si può più andare avanti cosi e bisogna riformare il settore p facebook

