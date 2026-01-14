Giuricin | Riformare il settore ncc potrebbe creare 40 mila posti di lavoro e generare 2,4 miliardi in più

Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell’Università Milano Bicocca e portavoce di Muoviti Italia, analizza le potenziali opportunità di riforma del settore Ncc. Secondo Giuricin, una revisione delle normative potrebbe creare circa 40.000 nuovi posti di lavoro e generare un incremento di 2,4 miliardi di euro. La sua analisi si inserisce nel contesto delle recenti proteste dei tassisti e delle sfide del settore della mobilità.

Al Foglio Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell'Università Milano Bicocca e portavoce di Muoviti Italia, commenta la situazione mobilità degli ncc dopo la protesta dei tas. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

giuricin riformare il settore ncc potrebbe creare 40 mila posti di lavoro e generare 24 miliardi in pi249

© Ilfoglio.it - Giuricin: "Riformare il settore ncc potrebbe creare 40 mila posti di lavoro e generare 2,4 miliardi in più"

Dopo la protesta del 13 gennaio, l'esperto in materia di trasporti spiega al Foglio perché il vero nodo non sono le app ma l'offerta: una legge vecchia del 1992, poche licenze, attese lunghe e il rifl ...

