Giulia Salemi rompe il silenzio con le lacrime agli occhi | Cosa sta succedendo alla mia famiglia

Giulia Salemi si mostra commossa, condividendo le sue emozioni in un momento difficile per la sua famiglia. La notizia mette in luce il dramma che sta attraversando l’Iran, un tema che coinvolge molte persone e suscita attenzione anche nel mondo occidentale. Questo racconto personale evidenzia come le difficoltà di una famiglia possano riflettere questioni più ampie, evidenziando l’importanza di conoscere e comprendere le realtà di altri paesi.

Il dramma che sta consumando l’Iran torna a scuotere le coscienze occidentali attraverso la voce di chi quelle radici le vive sulla propria pelle. Giulia Salemi, da sempre portavoce dei diritti del popolo persiano, ha lanciato un nuovo, straziante video-appello per accendere i riflettori sulla brutale ondata di repressione che sta soffocando Teheran. Dal 28 dicembre, il Paese è travolto da rivolte nate da una crisi economica insostenibile, ma la risposta del regime è stata il pugno di ferro. L’influencer ha denunciato un isolamento forzato che impedisce ogni comunicazione: “Hanno isolato il Paese, spegnendo internet, le luci e le linee telefoniche, nel tentativo di zittire le proteste”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giulia Salemi rompe il silenzio con le lacrime agli occhi: “Cosa sta succedendo alla mia famiglia” Leggi anche: Alvaro Morata rompe il silenzio sulla crisi: ecco cosa sta succedendo con Alice Campello Leggi anche: Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo il ritrovamento: «Chiedo scusa alla mia famiglia e a ogni cittadino di Nardò». E chiude i profili social La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il primo compleanno del piccolo Kian; Non posso più tacere Giulia Salemi rompe il silenzio con occhi lucidi e voce tremante; “Non posso più stare zitta”. Giulia Salemi, voce rotta e occhi lucidi per l’annuncio; Nilufar Addati torna a parlare di Giordano Mazzocchi: “Se ci fossimo incontrati oggi forse staremmo ancora insieme”. “Non posso più tacere” Giulia Salemi rompe il silenzio con occhi lucidi e voce tremante - Scopri le proteste in Iran e l'appello di Giulia Salemi per i diritti umani. bigodino.it

Giulia Salemi e l’appello per l’Iran: “Non riesco a contattare i miei familiari, è una strage di innocenti” - La conduttrice di origini persiane rompe il silenzio sulle nuove, violente proteste che stanno scuotendo Teheran: “Hanno isolato il Paese spegnendo internet ... fanpage.it

L'appello video di Giulia Salemi - Milioni di iraniani coraggiosi stanno manifestando contro la Repubblica Islamica, sfidando uno dei regimi più repress ... vanityfair.it

federico che smette di seguire giulia salemi casa mia x.com

Dailybest. . Giulia Salemi ha origini per metà persiane, per questo ha voluto usare il suo profilo Instagram per lanciare in appello invitando tutti a non lasciare solo chi sta rischiando la pelle nella sua terra, a difesa della libertà. L'influencer si è rivolta a chi si tro facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.