Giulia Salemi e l' appello disperato per l’Iran | Non restiamo indifferenti è una strage di innocenti

Giulia Salemi, conduttrice e influencer di origini persiane, ha condiviso un messaggio su social media in risposta alle recenti manifestazioni a Teheran. L’appello invita alla riflessione e invita a non restare indifferenti di fronte alla crisi in Iran, definendola una vera e propria strage di innocenti. Un intervento che sottolinea l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su una situazione di grande gravità.

Giulia Salemi in lacrime: "Vivo nell'angoscia" - Giulia Salemi, di origini persiane da sempre in prima linea per i diritti del popolo persiano, ha deciso di rompere il silenzio con un video sui social, per parlare di quanto sta accadendo in Iran, ... notizie.it

Giulia Salemi e l’appello per l’Iran: “Non riesco a contattare i miei familiari, è una strage di innocenti” - La conduttrice di origini persiane rompe il silenzio sulle nuove, violente proteste che stanno scuotendo Teheran: “Hanno isolato il Paese spegnendo internet ... fanpage.it

#giuliasalemi preoccupata per la situazione in Iran. Date le ultime notizie che arrivano dalla Siria, Giulia Salemi, iraniana d’origine, preoccupata per la situazione, tramite il suo profilo social, ha diffuso un appello: “Non riusciamo a metterci in contatto con i nost facebook

federico che smette di seguire giulia salemi casa mia x.com

