Giulia Salemi e l' appello disperato per l’Iran | Non restiamo indifferenti è una strage di innocenti

Da ilgiornale.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Salemi, conduttrice e influencer di origini persiane, ha condiviso un messaggio su social media in risposta alle recenti manifestazioni a Teheran. L’appello invita alla riflessione e invita a non restare indifferenti di fronte alla crisi in Iran, definendola una vera e propria strage di innocenti. Un intervento che sottolinea l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su una situazione di grande gravità.

Le nuove manifestazioni a Teheran hanno spinto Giulia Salem i, conduttrice e influencer di origini persiane, a lanciare un appello accorato sui social. Dal 28 dicembre scorso l’Iran è scosso da rivolte legate alla crisi economica e all’inflazione, mentre il governo risponde con durezza. Salemi racconta di non riuscire a contattare i familiari: “ Non possiamo restare indifferenti, è una strage di innocenti ”, ha detto commossa. Un messaggio personale e drammatico. L’appello della conduttrice non è solo politico, ma profondamente intimo. Il blackout imposto dal governo, che ha isolato il Paese spegnendo internet e linee telefoniche, aumenta la preoccupazione di chi ha legami diretti con Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

