Giugliano Via libera alla ztl Sequino | Solo dopo nuova viabilità e slancio al commercio
A Giugliano è stato approvato in giunta il progetto per l’attuazione della ZTL, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e favorire il commercio locale. Sequino ha sottolineato che l’attivazione avverrà solo dopo l’implementazione di un nuovo sistema di circolazione e un incentivo al settore commerciale. Questa decisione mira a creare un ambiente più ordinato e vivibile per residenti e attività economiche.
Giugliano. Via libera alla ztl, Sequino: Solo dopo nuova viabilità e slancio al commercio
