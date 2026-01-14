Giugliano Via libera alla ztl Sequino | Solo dopo nuova viabilità e slancio al commercio

A Giugliano è stato approvato in giunta il progetto per l’attuazione della ZTL, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e favorire il commercio locale. Sequino ha sottolineato che l’attivazione avverrà solo dopo l’implementazione di un nuovo sistema di circolazione e un incentivo al settore commerciale. Questa decisione mira a creare un ambiente più ordinato e vivibile per residenti e attività economiche.

