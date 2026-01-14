A Giugliano-Melito, lungo via Signorelli, si verifica da tempo uno sversamento illecito di rifiuti che si ripete regolarmente. La presenza di una discarica a cielo aperto evidenzia la necessità di installare telecamere di sorveglianza per contrastare questa problematica e garantire un intervento efficace delle autorità.

Non si tratta di un singolo episodio, ma di un vero e proprio sversamento continuo. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano-Melito. Via Signorelli, discarica a cielo aperto: beccato sversamento illecito. Necessarie telecamere

