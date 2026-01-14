Giugliano in Campania | documentata discarica in Via Ripuaria

A Giugliano in Campania, in Via Ripuaria, è stata segnalata una discarica contenente rifiuti speciali e ingombranti. La presenza di materiale indesiderato ha richiesto un intervento immediato per la rimozione e la gestione corretta dei rifiuti. La situazione evidenzia l’importanza di un controllo continuo per tutelare l’ambiente e la salute pubblica nel territorio.

Rifiuti speciali e ingombranti rinvenuti nel comune di Giugliano in Campania in Via Ripuaria. Richiesto pronto intervento. Questa mattinata è giunta in redazione una nuova ed importante segnalazione. Degli scatti fotografici mostrano un reale degrado ambientale che si espande sul suolo di Via Ripuaria a Giugliano. Dalle immagini fornite dall'Associazione Europea Operatori Polizia (AEOP) – Vigilanza Ambientale di Qualiano si può notare un forte accumulo di rifiuti di peso non indifferente come parti di carrozzeria di automobili (pezzi di metallo bianco e grigio tagliati ed un parafango), che suggeriscono lo smaltimento illecito di componenti meccaniche.

