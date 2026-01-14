Giugliano in Campania | documentata discarica a Via Ripuaria

A Giugliano in Campania, in Via Ripuaria, sono stati rinvenuti rifiuti speciali e ingombranti. La presenza di questi materiali ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti. La situazione evidenzia l’importanza di monitorare e gestire correttamente la raccolta dei rifiuti per garantire la tutela dell’ambiente e la salute pubblica.

Rifiuti speciali e ingombranti rinvenuti nel comune di Giugliano in Campania in Via Ripuaria. Richiesto pronto intervento. Questa mattinata è giunta in redazione una nuova ed importante segnalazione. Degli scatti fotografici mostrano un reale degrado ambientale che si espande sul suolo di Via Ripuaria a Giugliano. Dalle immagini fornite dall’Associazione Europea Operatori Polizia (AEOP) – Vigilanza Ambientale di Qualiano si può notare un forte accumulo di rifiuti di peso non indifferente come parti di carrozzeria di automobili (pezzi di metallo bianco e grigio tagliati ed un parafango), che suggeriscono lo smaltimento illecito di componenti meccaniche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: documentata discarica a Via Ripuaria Leggi anche: Discarica Abusiva di Rifiuti Speciali in Via Ripuaria: L’Allarme da Qualiano e Giugliano Leggi anche: Giugliano in Campania, arrestato rapinatore 15enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Messa in sicurezza discarica ex RESIT - "Sono partiti questa mattina i lavori di messa in sicurezza della discarica ex Resit, nel comune di Giugliano. regione.campania.it Nella Terra dei Fuochi risanata maxi-discarica vicino oasi Lipu - Dopo la "strada dei rifiuti" liberata a Giugliano in Campania (Napoli), è a pochi chilometri di distanza, a Villa Literno, nel Casertano, sempre in piena Terra dei Fuochi, che si consuma un altro ... ansa.it Le elezioni comunali più importanti di cui non avete sentito parlare - A Giugliano, città di ben 125mila abitanti a nord di Napoli, molti politici locali pensavano che il governo avrebbe sciolto l’amministrazione comunale per infiltrazioni della camorra prima delle ... ilpost.it La Pro Loco città di giugliano in Campania è lieta di presentare per la sua IV EDIZIONE: “Gli Eroi del Natale”! Anche quest’anno ci siamo! È il nostro momento, di tutti noi. La magia del Natale torna ancora più forte nella nuova, rivisitata ed innovata version facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.