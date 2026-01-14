A Giugliano in Campania, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un 15enne, ritenuto responsabile di una rapina. Il ragazzo, incensurato, è stato trasferito in una comunità, in applicazione delle disposizioni del Tribunale per i minorenni di Napoli. L’intervento fa parte delle attività di contrasto alla criminalità giovanile nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un 15enne di Giugliano in Campania, incensurato, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all’esito di una attività d’indagine svolta dal personale del detto reparto a seguito di una rapina avvenuta nella serata del 2 dicembre scorso in danno di un supermercato di Melito di Napoli in strada Provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giugliano in Campania, arrestato rapinatore 15enne

Leggi anche: Giugliano in Campania. Emergenza criminalità giovanile. Carabinieri arrestano rapinatore 15enne

Leggi anche: Melito, 15enne di Giugliano rapina supermercato: arrestato dai carabinieri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rapinatore di 15 anni arrestato a Giugliano; Arrestato un altro baby rapinatore: ha solo 15 anni, ora è finito in comunità; Arrestato un altro baby rapinatore: ha solo 15 anni, ora è finito in comunità; Emergenza criminalità giovanile, arrestato rapinatore di 15 anni a Giugliano in Campania.

Giugliano, emergenza criminalità giovanile: Carabinieri arrestano rapinatore 15enne - I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità ... msn.com