Giovani e alcol l’ultimo episodio a Cassino riapre il dibattito

L'episodio di abuso di alcol tra giovani a Cassino, avvenuto nel fine settimana, riaccende il dibattito sul fenomeno diffuso e strutturale dell’abuso di sostanze tra i giovanissimi. Un problema che richiede attenzione e strategie di prevenzione, considerando le implicazioni sociali e sanitarie coinvolte. La situazione invita a riflettere sulle cause e sulle possibili soluzioni per tutelare il benessere delle giovani generazioni.

L'ennesimo episodio di abuso di alcol tra giovanissimi, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe verificato nel centro di Cassino nel corso dell'ultimo fine settimana, riporta al centro dell'attenzione un fenomeno ormai strutturale, diffuso e complesso. Non si tratta di un fatto isolato, né.

