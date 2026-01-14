Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti | domenica 18 gennaio Telese Terme celebra l’agricoltura e le sue tradizioni

Domenica 18 gennaio Telese Terme ospiterà la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti Benevento, un momento importante per celebrare l’agricoltura e le tradizioni locali. L’evento si terrà presso la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e rappresenta un’occasione di riconoscimento e valorizzazione del lavoro degli agricoltori della Valle Telesina. Un momento di incontro e riflessione sul ruolo fondamentale dell’agricoltura per il territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Telese Terme si prepara ad accogliere la 75ª Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti Benevento, in programma domenica 18 gennaio 2025, presso la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, evento di grande valore simbolico e culturale per il mondo agricolo e per l’intero territorio della Valle Telesina. La manifestazione, promossa da Coldiretti Benevento, vedrà la partecipazione delle istituzioni, delle organizzazioni di categoria e di numerosi agricoltori provenienti da tutta la provincia. Il programma prevede: o re 9.00: raduno delle macchine agricole presso Piazza Stazione FS, con successivo corteo; ore 11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornata Provinciale del Ringraziamento Coldiretti: domenica 18 gennaio Telese Terme celebra l’agricoltura e le sue tradizioni Leggi anche: Giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti, l'appuntamento domenica Leggi anche: Giubileo: Coldiretti, agricoltura in festa per 75° giornata del ringraziamento Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “L’agricoltura è vita”. A Gottolengo la Giornata del Ringraziamento; Ringraziamento e gratitudine: la 75ª Festa Provinciale Zonale a Circello; A Novara torna il Cammino di San Gaudenzio: 98 chilometri a piedi verso il patrono. Mortara, riso al centro della Festa del ringraziamento di Coldiretti Pavia - "Questa festa ci lascia in eredità un messaggio chiaro: l'agricoltura è vita, è comunità, è futuro". ilgiorno.it "Evitiamo gli assembramenti" La Coldiretti Rovigo annulla la giornata del Ringraziamento - dei prodotti della terra La Coldiretti Rovigo annuncia che l’edizione numero 70 della giornata provinciale del ... ilrestodelcarlino.it Coldiretti in festa per la giornata del Ringraziamento - La piazza davanti alla basilica di San Lorenzo a Mortara si è tinta di giallo ieri mattina per la 75esima edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento organizzata da Coldiretti Pavia. laprovinciapavese.gelocal.it Provinciale Firenze, ecco che cosa è successo nell'ultima giornata del campionato Giovanissimi. #calciopiu x.com Giornata del Ringraziamento Provinciale – Pescara Pianella Domenica 18 gennaio Invita agricoltori, famiglie e cittadini alla Giornata del Ringraziamento Provinciale, un appuntamento sentito e ricco di tradizione. La giornata avrà inizio con la Santa facebook

