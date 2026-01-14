Giornata internazionale del dialetto in mostra l' omaggio a fumetti alla contessa forlivese
In occasione della Giornata internazionale del dialetto, la Fumettoteca Nazionale presenta una nuova iniziativa dedicata alle lingue locali. La 'Sezione Caterina Sforza' introduce una striscia a fumetti in dialetto, dedicata alla figura della contessa forlivese Caterina Sforza. Un omaggio culturale che valorizza il patrimonio linguistico e storico attraverso il linguaggio del fumetto, promuovendo la conoscenza delle tradizioni locali in modo originale.
In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, la 'Sezione Caterina Sforza' della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' annuncia un’iniziativa editoriale e culturale inedita: il debutto di una striscia fumettistica dialettale dedicata a Caterina Sforza. Un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
