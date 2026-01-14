Giorgia Soleri ex di Damiano David in ospedale | cos' è successo

Giorgia Soleri, nota influencer e ex di Damiano David, è stata ricoverata in ospedale dopo un incidente domestico. La stessa Soleri ha spiegato di essere rimasta coinvolta in un episodio che ha visto come protagonista un coltello da cucina, senza specificare ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato attenzione sui social, mentre si attende aggiornamenti sulle condizioni di salute.

Paura per Giorgia Soleri. L'influencer, ex fidanzata di Damiano David, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente domestico a seguito di quello che lei stessa ha definito un "incontro ravvicinato con un coltello da cucina".Cos'è successo a Giorgia SoleriSoleri - quasi.

Voi direte perché è sparita Come dire, la mia vita è uno scherzo e visto che il dolore cronico non bastava, ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina mentre tagliavo la zucca. " Così Giorgia Soleri ha rotto il silenzio sui social dopo qualche gior facebook

