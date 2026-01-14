Giorgia Meloni balla con Fiorello | il sogno di lavorare insieme esaudito in un video con l' Ai
Giorgia Meloni ha condiviso un video in cui danza con Fiorello tra le sedute del Parlamento, concretizzando un desiderio espresso in passato di collaborare con il comico. L’incontro, reso più leggero da un balletto improvvisato, ha suscitato interesse per la collaborazione tra politica e intrattenimento. Un momento che evidenzia come, anche in ambiti diversi, si possano trovare occasioni di dialogo e condivisione.
Un balletto scatenato con Fiorello tra le sedute del Parlamento. "Se chiedete a me che cosa vorrei fare, volentieri vorrei lavorare con Fiorello, vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello", erano state le parole di Giorgia Meloni, che nella conferenza di fine anno aveva ironizzato su quello. 🔗 Leggi su Today.it
