Giorgia Meloni balla con Fiorello | il sogno di lavorare insieme esaudito in un video con l' Ai

Giorgia Meloni ha condiviso un video in cui danza con Fiorello tra le sedute del Parlamento, concretizzando un desiderio espresso in passato di collaborare con il comico. L’incontro, reso più leggero da un balletto improvvisato, ha suscitato interesse per la collaborazione tra politica e intrattenimento. Un momento che evidenzia come, anche in ambiti diversi, si possano trovare occasioni di dialogo e condivisione.

La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni è stata ancora una volta l’occasione per apprezzare alcune caratteristiche salienti della comunicazione della nostra presidente del Consiglio. Vittimismo, deresponsabilizzazione, retorica, spontaneismo, es facebook

"Hai abbracciato mamma È stata tanto in pensiero, lo sai, vero". Così, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi ad Alberto Trentini dopo il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino insieme all'altro italiano detenuto nelle carceri venezuelane, Mario x.com

