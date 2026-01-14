I giochi indie sono diventati una presenza significativa nel panorama videoludico, distinguendosi per caratteristiche di autonomia e originalità. Un videogioco indie si definisce generalmente come un progetto sviluppato da team indipendenti, senza il supporto di grandi publisher, e spesso caratterizzato da innovazione e creatività. Questa tendenza sta guadagnando sempre più attenzione sia dalla critica che dal pubblico, contribuendo a diversificare l’offerta nel settore videoludico.

Da qualche anno a questa parte il mercato indie è in grande fermento e sta ottenendo riconoscimenti sia dalla critica che dal pubblico, che guarda sempre con maggiore interesse a queste produzioni che in molti casi è impossibile considerare più di nicchia. Scopriamo cosa rende un videogame indie e perché in questo momento sono quelli di maggior successo. L’anno appena concluso è stato una celebrazione del mercato indipendente, non solo perché il Goty è stato vinto da un gioco prodotto senza l’ausilio di finanziamenti delle big del settore, ma anche e soprattutto perché tutte le produzioni indie del 2025 di maggior successo hanno oscurato i titoli tripla A di maggior pregio. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Giochi indie sempre più alla ribalta, ma cosa vuol dire? Quali caratteristiche deve avere un videogame per essere indipendente

Leggi anche: Cosa vuol dire "sentirsi a casa" e perché è un'esigenza sempre più diffusa?

Leggi anche: Spalletti sull’aspetto mentale della sua squadra: «Essere della Juventus non vuol dire essere presuntuosi ma anche non subire le pressioni». Ecco di cosa abbiamo bisogno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cosa è realmente successo alla Lethal Company: una cronologia completa dello sviluppo

PlayStation Italia. . I team dedicati agli indie di Sony Interactive Entertainment hanno selezionato alcuni dei loro giochi indie preferiti del 2025! https://play.st/3Y8t5No facebook