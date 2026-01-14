Gimbe Sicilia sotto la media nazionale sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria

La Fondazione Gimbe segnala come la Sicilia sia sotto la media nazionale riguardo ai Livelli essenziali di assistenza sanitaria (Lep). Un'analisi approfondita del disegno di legge Lep evidenzia criticità che riguardano l'equità e la qualità dell’assistenza nel territorio. Per approfondire i dati e le implicazioni di questa situazione, è possibile consultare l’analisi completa e gli aggiornamenti sul tema.

I dati sul disegno di legge Lep. Un' analisi della Fondazione Gimbe sul disegno di legge che mira a definire i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in ambito sanitario evidenzia forti criticità per la Sicilia. Secondo l'ultimo dato disponibile, riferito al 2023, l'Isola registra 173 punti nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), un valore nettamente inferiore alla media nazionale di 226 punti. Questo risultato colloca la Sicilia al penultimo posto in Italia, davanti soltanto alla Valle d'Aosta. Regione inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia. La Fondazione, guidata da Nino Cartabellotta, sottolinea come la Sicilia risulti regione inadempiente secondo il Nuovo sistema di garanzia (Nsg).

