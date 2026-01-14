Gildo Baraldi ci ha lasciato

Gildo Baraldi, figura significativa nel campo della cooperazione internazionale e della solidarietà tra i popoli, ci ha lasciato. Attivo dagli anni ’70, ha contribuito alla fondazione e alla presidenza di diverse Organizzazioni non governative, promuovendo iniziative di sviluppo e collaborazione. La sua opera ha segnato una stagione importante nel settore, lasciando un’eredità di impegno e dedizione.

Protagonista di una stagione della cooperazione internazionale allo sviluppo intesa come solidarietà tra i popoli, dagli anni ’70 Gildo Baraldi ha contribuito a fondare e ha presieduto numerose Organizzazioni non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

