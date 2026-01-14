Gibernau attacca Rossi dopo 20 anni | Valentino non doveva farlo ora si rischia di ammazzarsi in pista

Dopo vent'anni, Gibernau critica Valentino Rossi per il suo stile di guida. L'ex pilota spagnolo sostiene che il modo di correre di Rossi sia stato troppo aggressivo e pericoloso, mettendo a rischio la sicurezza in pista. Questa polemica riaccende il dibattito sulla responsabilità e sui limiti nelle competizioni motociclistiche, sottolineando l'importanza di un comportamento equilibrato e consapevole tra i piloti professionisti.

MotoGP 2026. Sete Gibernau durissimo contro Valentino Rossi: "Non aveva bisogno di fare quello, dopo Jerez ho perso la fede nello sport. Il meccanico non strinse il bullone e ... - Il pilota spagnolo ha parlato in un podcast della sua grande rivalità col 46: Non avevo mai parlato di tutto questo e forse era il momento di farlo. msn.com

