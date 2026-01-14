Gibernau attacca Rossi dopo 20 anni | Valentino non doveva farlo ora si rischia di ammazzarsi in pista

Da fanpage.it 14 gen 2026

Dopo vent'anni, Gibernau critica Valentino Rossi per il suo stile di guida. L'ex pilota spagnolo sostiene che il modo di correre di Rossi sia stato troppo aggressivo e pericoloso, mettendo a rischio la sicurezza in pista. Questa polemica riaccende il dibattito sulla responsabilità e sui limiti nelle competizioni motociclistiche, sottolineando l'importanza di un comportamento equilibrato e consapevole tra i piloti professionisti.

L'ex pilota spagnolo accusa il 'dottore' di essere stato un cattivo maestro con la sua guida al limite della competizione feroce. E spiega perché: "Non ne ho mai parlato finora ma credo che questo sia il momento giusto per farlo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

