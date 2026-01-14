Giallini e Gerini incontrano il pubblico a Porta di Roma
Il 16 gennaio 2026 alle 19:45, presso UCI Cinemas Porta di Roma, si svolgerà una proiezione speciale del film
Cosa: Proiezione evento del film Prendiamoci una pausa con cast in sala. Dove e Quando: UCI Cinemas Porta di Roma, venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 19:45. Perché: Occasione esclusiva per incontrare Marco Giallini, Claudia Gerini e il regista Christian Marazziti. Il cinema italiano torna a dialogare con il suo pubblico nel cuore della Capitale, offrendo un momento di condivisione che va oltre la semplice proiezione in sala. Venerdì 16 gennaio, l’ UCI Cinemas Porta di Roma si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per ospitare i protagonisti di Prendiamoci una pausa, l’ultima fatica cinematografica del regista Christian Marazziti. 🔗 Leggi su Ezrome.it
