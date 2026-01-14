ghilardi e ambrosini cadono agli europei di pattinaggio artistico il podio resta lontano georgiani al comando

Durante gli Europei di pattinaggio artistico a Sheffield, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno commesso alcuni errori nello short program, compromettendo la loro prestazione. Il duo italiano non è riuscito a raggiungere il podio, che resta distante. La competizione vede al comando i pattinatori georgiani, mentre gli atleti italiani affrontano un percorso da migliorare nelle prossime prove.

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno commesso diversi errori nello short program delle coppie, prova che ha aperto gli Europei di pattinaggio artistico sul ghiaccio di Sheffield (Gran Bretagna). Le cadute sul triplo lutz lanciato e sul salto lanciato, oltre a una sbavatura sul doppio axel, hanno frenato i nostri portacolori in questo appuntamento di passaggio verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, ormai lontane poco più di tre settimane (la Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio). Già due volte sul podio nella rassegna continentale (secondi nel 2023 e terzi nel 2024), il 32enne e la 26enne si sono fermati al settimo posto con il punteggio di 59. 🔗 Leggi su Oasport.it

