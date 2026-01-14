Germania e Svezia invieranno militari in Groenlandia Il vertice alla Casa Bianca dura 50 minuti | Bannon | anche il Canada in gioco

Germania e Svezia invieranno militari in Groenlandia, secondo quanto emerso dal vertice alla Casa Bianca, durato circa 50 minuti. Durante l’incontro, alla presenza del vicepresidente statunitense Jd Vance, del segretario di Stato Marco Rubio e dei ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, si è discusso anche del coinvolgimento del Canada nella regione. La questione riveste particolare importanza strategica e geopolitica, con attenzione alle future alleanze e alle attività militari nell’Artico.

