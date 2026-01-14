Germania e Francia invieranno militari in Groenlandia Il vertice alla Casa Bianca dura 50 minuti | Bannon | anche il Canada in gioco

Germania e Francia stanno considerando l'invio di forze militari in Groenlandia, mentre un vertice alla Casa Bianca ha visto riuniti i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, in un incontro durato 50 minuti con il vicepresidente statunitense Jd Vance e Marco Rubio. Bannon ha inoltre sottolineato il coinvolgimento anche del Canada in questa complessa dinamica internazionale.

Germania e Svezia invieranno militari in Groenlandia. Il vertice alla Casa Bianca dura 50 minuti - Il commissario per l'Artico Dans: «Iniziative concrete in settimane o mesi». corriere.it

Germania, corsa al riarmo preoccupa la Francia/ “Parigi rischia di perdere ruolo di rilievo nella difesa Ue” - Germania, piano riarmo record da 500 miliardi, l'investimento riaccende i timori della Francia che rischia di perdere il ruolo leader nel settore difesa ... ilsussidiario.net

Germania, Francia, Svezia e Norvegia aumenteranno la propria presenza militare in Groenlandia x.com

