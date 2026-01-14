Germania e Francia invieranno militari in Groenlandia Il vertice alla Casa Bianca dura 50 minuti | Bannon | anche il Canada in gioco
Germania e Francia stanno considerando l'invio di forze militari in Groenlandia, mentre un vertice alla Casa Bianca ha visto riuniti i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, in un incontro durato 50 minuti con il vicepresidente statunitense Jd Vance e Marco Rubio. Bannon ha inoltre sottolineato il coinvolgimento anche del Canada in questa complessa dinamica internazionale.
E' durato 50 minuti l'incontro alla Casa BIanca tra il vicepresidente Usa Jd Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli Esteri di Danimarca Lars Loekke Rasmussene e della Groenlandia Vivian Motzfeldt. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
