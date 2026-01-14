Genova 19enne trovata senza vita in casa
A Genova, una giovane donna di 19 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. Il compagno ha chiamato il 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno rinvenuto tracce di droga nell’appartamento. L’indagine è ora in corso per chiarire le circostanze del decesso.
Il compagno ha dato l’allarme al 118, ma ormai era troppo tardi per salvare la giovane. La polizia nell’abitazione della coppia ha trovato tracce di droga. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
