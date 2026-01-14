A Genova, una giovane donna di 19 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. Il compagno ha chiamato il 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno rinvenuto tracce di droga nell’appartamento. L’indagine è ora in corso per chiarire le circostanze del decesso.

Il compagno ha dato l’allarme al 118, ma ormai era troppo tardi per salvare la giovane. La polizia nell’abitazione della coppia ha trovato tracce di droga. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genova, 19enne trovata senza vita in casa

Leggi anche: Genova, 19enne trovata senza vita in casa, probabilmente stroncata da un mix di alcol e droga

Leggi anche: Milano, identificata la 19enne trovata senza vita si tratta di Aurora Livoli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Aurora Livoli, il presunto killer era già stato condannato per stupro: era a piede libero per un 'buco' nel casellario giudiziario; L’ultimo saluto ad Aurora Livoli: “La violenza ha eclissato il sole nella tua vita”; Aurora Livoli, fissata la data per i funerali della 19enne trovata morta a Milano; Aurora Livoli strangolata e lasciata morire in cortile, Velazco confessa: Pensavo fosse assopita, ho vegliato su di lei.

Genova, 19enne trovata senza vita in casa, probabilmente stroncata da un mix di alcol e droga - Il compagno ha dato l’allarme al 118, ma ormai era troppo tardi per salvare la giovane. ilsecoloxix.it