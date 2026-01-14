A Genova, una ragazza di 19 anni è stata trovata senza vita in casa. Il compagno ha chiamato il 118, ma non c’era più nulla da fare. Durante i rilievi, le forze dell’ordine hanno trovato tracce di cocaina nell’abitazione. L’evento evidenzia i rischi legati a consumo di sostanze stupefacenti e alcol, sottolineando l’importanza di sensibilizzare sulla prevenzione e sui rischi associati.

Il compagno ha dato l’allarme al 118, ma ormai era troppo tardi per salvare la giovane. La polizia nell’abitazione della coppia ha trovato tracce di cocaina. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genova, 19enne trovata senza vita in casa, probabilmente stroncata da un mix di alcol e droga

Leggi anche: Trovata morta in casa: stroncata da un malore

Leggi anche: Ferito con un coltello da pizza dopo un mix di droga e alcol, non c'è certezza che sia stato il fratello: assolto

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Aurora Livoli, il presunto killer era già stato condannato per stupro: era a piede libero per un 'buco' nel casellario giudiziario; L’ultimo saluto ad Aurora Livoli: “La violenza ha eclissato il sole nella tua vita”; Aurora Livoli, fissata la data per i funerali della 19enne trovata morta a Milano; Aurora Livoli strangolata e lasciata morire in cortile, Velazco confessa: Pensavo fosse assopita, ho vegliato su di lei.

Genova, 19enne trovata senza vita in casa, probabilmente stroncata da un mix di alcol e droga - Il compagno ha dato l’allarme al 118, ma ormai era troppo tardi per salvare la giovane. ilsecoloxix.it