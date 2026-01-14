Genoa idea Asllani per il centrocampo
Il Genoa si focalizza sul rafforzamento del centrocampo e valuta il profilo di Kristjan Asllani. Attualmente in prestito dall’Inter al Torino, il giocatore è considerato un’opzione per migliorare la rosa. La società rossoblù monitora attentamente questa possibilità, nell’obiettivo di trovare soluzioni che possano contribuire alla crescita della squadra nella seconda parte della stagione.
Il Genoa si muove sul mercato e guarda al centrocampo. Nelle ultime ore è stato valutato il profilo di Kristjan Asllani, attualmente in prestito dall’Inter al Torino e fuori dai piani tecnici granata. Il centrocampista albanese viene considerato un’opzione concreta per rinforzare la squadra di Daniele De Rossi. Un profilo che unisce esperienza, ordine e capacità di regia, con qualità nel palleggio e buona fase di interdizione. Asllani porta in dote un curriculum già significativo tra club e Nazionale, elemento che lo rende un rinforzo affidabile per una mediana che cerca equilibrio e personalità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
