Il Genoa si focalizza sul rafforzamento del centrocampo e valuta il profilo di Kristjan Asllani. Attualmente in prestito dall’Inter al Torino, il giocatore è considerato un’opzione per migliorare la rosa. La società rossoblù monitora attentamente questa possibilità, nell’obiettivo di trovare soluzioni che possano contribuire alla crescita della squadra nella seconda parte della stagione.

Il Genoa si muove sul mercato e guarda al centrocampo. Nelle ultime ore è stato valutato il profilo di Kristjan Asllani, attualmente in prestito dall’Inter al Torino e fuori dai piani tecnici granata. Il centrocampista albanese viene considerato un’opzione concreta per rinforzare la squadra di Daniele De Rossi. Un profilo che unisce esperienza, ordine e capacità di regia, con qualità nel palleggio e buona fase di interdizione. Asllani porta in dote un curriculum già significativo tra club e Nazionale, elemento che lo rende un rinforzo affidabile per una mediana che cerca equilibrio e personalità. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Genoa, idea Asllani per il centrocampo

Leggi anche: Calciomercato Torino: intreccio Asllani Anjorin. Cosa sta succedendo in queste ore per il centrocampo granata, svelate le mosse

Leggi anche: Idea Manzambi per il centrocampo: ostacoli e valutazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Frattesi verso l'addio, il piano dell'Inter in caso di cessione: da Diouf ad Asllani, l'idea del club nerazzurro e cosa succede sul mercato; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Cagliari, non solo Lovric e Nicolussi Caviglia: nuova idea per il centrocampo; Cagliari, idea Asllani per il centrocampo: chieste informazioni.

Genoa, si valuta Asllani per il centrocampo. Club pronto a chiudere anche per Dagasso - Il Genoa pensa a Kristjan Asllani per il centrocampo ed è pronto a chiudere anche per Matteo Dagasso, classe 2004 del Pescara ... gianlucadimarzio.com