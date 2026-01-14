Gela 23enne centrato da un colpo di pistola al piede
Nella notte a Gela, un giovane di 23 anni è stato colpito a un piede da un proiettile di arma da fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale presso il nosocomio Vittorio Emanuele per le cure del caso. Le circostanze dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.
Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco, la scorsa notte, a Gela (Caltanissetta) e trasportato nell’ospedale Vittorio Emanuele. Indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Napoli, agguato all'Arenaccia: 19enne centrato da un colpo di pistola al volto, è morto
Leggi anche: Napoli, agguato all'Arenaccia: 19enne centrato da un colpo di pistola in faccia: è morto
Gela, 23enne centrato da un colpo di pistola al piede - Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco, la scorsa notte, a Gela (Caltanissetta) e trasportato nell’ospedale Vittorio Emanuele. gazzettadelsud.it
A Gela firmato il contratto con la società che realizzerà la nuova copertura dello stadio "Vincenzo Presti" facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.