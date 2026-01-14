Gela 23enne centrato da un colpo di pistola al piede

Nella notte a Gela, un giovane di 23 anni è stato colpito a un piede da un proiettile di arma da fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale presso il nosocomio Vittorio Emanuele per le cure del caso. Le circostanze dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

A Gela firmato il contratto con la società che realizzerà la nuova copertura dello stadio "Vincenzo Presti" facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.