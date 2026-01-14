Gela 23enne centrato da un colpo di pistola al piede

Da feedpress.me 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte a Gela, un giovane di 23 anni è stato colpito a un piede da un proiettile di arma da fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale presso il nosocomio Vittorio Emanuele per le cure del caso. Le circostanze dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco, la scorsa notte, a Gela (Caltanissetta) e trasportato nell’ospedale Vittorio Emanuele. Indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

gela 23enne centrato da un colpo di pistola al piede

© Feedpress.me - Gela, 23enne centrato da un colpo di pistola al piede

Leggi anche: Napoli, agguato all'Arenaccia: 19enne centrato da un colpo di pistola al volto, è morto

Leggi anche: Napoli, agguato all'Arenaccia: 19enne centrato da un colpo di pistola in faccia: è morto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

gela 23enne centrato colpoGela, 23enne centrato da un colpo di pistola al piede - Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco, la scorsa notte, a Gela (Caltanissetta) e trasportato nell’ospedale Vittorio Emanuele. gazzettadelsud.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.